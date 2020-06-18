الظاهرة رونالدو: هذا اللاعب يذكرني بنفسي وعلى ريال مدريد ضمه بأي مقابل

تحدث البرازيلي الظاهرة رونالدو، عن اللاعب الذي يذكره بنفسه في الملاعب حاليا، ونصح ناديه السابق ريال مدريد الإسباني بضمه بأي مقابل.

وقال رونالدو، الذي يرأس نادي "بلد الوليد" الإسباني، في تصريحات نقلها عنه موقع "غول" الرياضي العالمي: "الفرنسي كيليان مبابي يذكرني بنفسي في الملاعب، ولو لدي ميزانية مثل ريال مدريد لن أتردد في التعاقد معه حتى لو نفدت خزائن النادي بأكملها لضمه".

وأوضح رونالدو قائلا "كنت لأتعاقد مع مبابي. إنه يذكرني بنفسي كثييرا، فيما يتعلق بسرعته وكيفية وضعه للمسة الأخيرة وطريقة تسديده. إنه يذكرني بنفسي حين كنت لاعبا".

أما عن حديثه حول أفضل 4 لاعبين في التاريخ يختارهما في قائمته المفضلة، فقال رونالدو: "هم بالترتيب بيليه ومارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومن يرى غير ذلك فهو أعمى".

أما عمن يلفت نظره حاليا في عالم كرة القدم من لاعبين، فقال رونالدو إنهما الثنائي الأورجوياني، لويس سواريز وإديسون كافاني.

وقال رونالدو: "سواريز وكافاني مهاجمان كبيران، فهم يواصلان نشاطهما ويحرزان الكثير من الأهداف. فقد عاد سواريز للتو من إصابة ويبدو أنه سيكون في حالة جيدة بنهاية الموسم الحالي والمواسم المقبلة. وفي حالة كافاني لا نعلم ما سيحدث. فهو سيكون متاحا في سوق الانتقالات وسنرى إلى أي فريق سينضم. أتمنى له كل التوفيق والحظ".

ورفض رونالدو فكرة عودة الدوري البرازيلي في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، قائلا "يجب أن نتبع مثال أوروبا التي لم تفكر في استئناف البطولة، إلا بعد انخفاض الإصابات بشكل كبير. أنا ضد عودتها الآن في البرازيل".