عمرو وردة يخرج عن صمته ويرد على ادعاءات "ملاحقته" لصحفية يونانية... فيديو

خرج عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني عن صمته، وردّ على ادعاءات "ملاحقته" لمراسلة رياضية يونانية متخصصة في أخبار نادي أولمبياكوس اليوناني.

وكشف برنامج "بي بي سي تريندغ"، اليوم الخميس، أنه تواصل مع عمرو وردة، وأن اللاعب علق على هذه الأنباء، بقوله: "كل هذ كذب، ولم أرسل هذه الرسائل".

كما صرحت الصحفية للبرنامج، قائلة: "لا تعجبني القصة التي تكونت حول هذا الموضوع غير المهم، وأن عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد وأنا متعاطفة معه".

وكان موقع "أون سبورتس" اليوناني ذكر أن اللاعب تواصل مع المراسلة عبر حسابها على "إنستغرام"، وطلب منها إرسال بياناتها الشخصية حتى يقوم بحجز غرفة لها من أجل قضاء ليلة معها.

ووصف تقرير الموقع اللاعب بأنه "يعاني من الضعف الكبير أمام النساء ولا يتردد في مغازلتهن سواء عن قرب أو عبر الإنترنت".

يذكر أن عمرو وردة كان بطلا لفضيحة أخلاقية خلال تواجده مع منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.