مورينيو: توتنهام لا يستطيع منافسة الأندية الأخرى في سوق الانتقالات

قال جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبيرز، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه لن يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق بالإنفاق في سوق الانتقالات المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مورينيو قوله: "هناك أمثلة عن أندية بدأت بالفعل تستثمر وتقوم بتحركات مهمة في سوق الانتقالات على الرغم من تبقي تسع مباريات حتى نهاية الموسم. نعلم أننا لن نستطيع منافستها فهذه الأندية ستقوم بعمل مختلف عنا تماما".

وتابع "لكن هل أتوقع ألا نقوم بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة بالفعل؟ إجابتي هي لا".

وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعدادا للموسم المقبل بعدما أتم اتفاقه مع تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيج الألماني.

وفي فبراير/ شباط الماضي اتفق النادي اللندني على شراء الجناح المغربي، حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل.

وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية سيكون "متوازنا للغاية" كما هو معتاد.

وأضاف "أتوقع القيام ببعض الأمور المهمة ولو قمنا بذلك وتحسنت التشكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة إلى تطويرها، سأكون مستعدا للتحديات. وأنا داعم للإدارة ومالكي النادي".