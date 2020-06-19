بحكم محكمة... نيمار يدفع 6.7 مليون يورو لصالح برشلونة

خسر لاعب منتخب البرازيل ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا، القضية التي رفعها ضد نادي برشلونة الإسباني، للحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير معه.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة، "يعرب النادي عن ارتياحه للحكم الذي أعلنته المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي تشمل البارسا ونيمار بشأن مكافأة التجديد للعقد الأخير".

BREAKING NEWS: The Social Court 15 in Barcelona dismisses in its entirety the lawsuit of Neymar Jr. 👇https://t.co/SwTdilLX5x — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2020

وأضاف "رفضت المحكمة طلب نيمار تمامًا، ووافقت على جزء كبير من دفاع نادي برشلونة".

وتابع "نتيجة لذلك رفضت مطالب نيمار بدفع 43.6 مليون يورو، ويجب على اللاعب إرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي".

وأتم "نظرًا لأنه يحق لممثل نيمار، الطعن على الحكم، يستمر النادي في الدفاع بقوة عن حقوقه المشروعة".

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة، متجهًا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.