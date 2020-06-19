كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام إيفرتون

كشف يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة، موقف مهاجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، من المشاركة أمام إيفرتون، في لقاء ديربي الميرسيسايد بعد غد الأحد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "محمد صلاح وروبرتسون وأليسون يبدون جيدين، خلال فترة التدريبات عانوا من بعض المشاكل"، بحسب موقع "فوتبول أديكت".

وتابع: "لكن هذا أمر طبيعي، لا أحد منهم سيكون خارج مواجهة إيفرتون، يمكنني أن أؤكد ذلك".

وأشار إلى أن "اللعب دون جماهير؟ إنه وضع مختلف للغاية، لكن علينا التعامل معه وألا نعاني منه، ما زالت مباراة ديربي وهي مهمة للفريقين".

وأضاف: "كنا ننتظر هذه المباراة وكان علينا أن نعتاد العمل على أرضية ملعب التدريبات، ثم لعبنا مباراة جيدة أمام بلاكبيرن، كانت مواجهة حقيقية".

وأوضح كلوب: "حتى لو توجب عليّ اللعب من وقت لآخر دون جماهير، سأكون راغبًا في تحقيق الفوز، الوضع ليس مثاليًا لكني أتطلع قدمًا لعودة الجماهير بالمستقبل".

يشار إلى أن نادي ليفربول يحل ضيفا على نظيره نادي إيفرتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول لتحقيق 6 نقاط فقط، لحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه بصفة رسمية، حيث يحتل الفريق صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة.