بالفيديو... أهداف مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي (1-1)

انتهت مواجهة توتنهام هوتسبر أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الجمعة 19 يونيو/حزيران بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتأتي المباراة ضمن مواجهات الجولة الـ30 الدوري الإنجليزي، الذي عاد بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"

وافتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة 27 من زمن اللقاء عن طريق ستيفن بيرجوين، ثم عادل برونو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 81 من زمن اللقاء من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة الشياطين الحمر.