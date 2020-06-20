هدف متأخر من دوسون يمنح واتفورد التعادل مع ليستر... فيديو

أحرز المدافع كريج دوسون هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه واتفورد التعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي ونقطة ثمينة في سعيه للنجاة من الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان المدافع الانجليزي الدولي بن تشيلويل وضع ليستر صاحب المركز الثالث في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 90 قبل أن يلغي دوسون هذا التقدم بضربة خلفية رائعة ليبتعد فريقه مؤقتا وبفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وصنع عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد أخطر فرصة في الشوط الأول عندما سدد في يد الحارس كاسبر شمايكل بعد خطأ دفاعي من ويلفريد نديدي.

وفي بداية الشوط الثاني أرسل إيتيين كابوي لاعب واتفورد تمريرة رائعة ليضع إسماعيلا سار في مواجهة شمايكل لكن الحارس الدنمركي أنقذ الكرة.

وبعد فشله في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول اتيحت أغلب الفرص في نهاية الشوط الثاني لليستر وكاد أن يتقدم عندما سدد مارك ألبرايتون كرة في القائم.

وبدا أن ليستر حسم فوزه الأول باستاد فيكاراج رود منذ 2016 عندما هز تشيلويل الشباك لكن المدافع دوسون كان له رأي آخر.

what a goal from chilwell leicester city vs watford 1-1 pic.twitter.com/l1RHNpzoYk — Messi the GOAT (@messith78014601) June 20, 2020

وقال دوسون بعدما أحرز هدفه الأول مع واتفورد "كان هدفا مهما بالتأكيد ومن الجيد الحصول على نقطة في النهاية.

"نشعر بخيبة أمل لاهتزاز شباكنا لكن اللاعبين لعبوا بروح كبيرة وأدركنا التعادل". وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "كنا نشعر بالإرهاق في الشوط الثاني لكن الفضل للاعبين. سمعتم أصوات اللاعبين الذين لم يلعبوا وفرحتهم بعد الهدف".

Saying there's no fans here, the Vic looks pretty good#WatfordFC pic.twitter.com/A9yHqNCNaS — Ryan Gray (@ObserverRyan) June 20, 2020

وتقدم واتفورد إلى المركز 16 برصيد 28 نقطة بينما ظل ليستر في المركز الثالث متقدما بست نقاط على تشيلسي الذي يليه في الترتيب.