روني: محمد صلاح يكرر نفس خطأ كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

قال المهاجم الإنجليزي الشهير، واين روني، إن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يكرر نفس خطأ البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد.

وأوضح روني أسطورة هجوم مان يونايتد ولاعب ديبربي كاونتي الحالي في مقال كتبه بصحيفة "التايمز" البريطاني: "محمد صلاح تحول إلى لاعب مرعب، تخشاه جميع الفرق".

وتابع "صلاح يسير حاليا على نفس خطى رونالدو حينما كان لاعب في صفوف مانشستر يونايتد".

وأوضح روني بقوله "صلاح بات لاعبا مرعبا للكثير من المدافعين".

ولكن تطرق روني إلى ما وصفه بالخطأ الذي يقع فيه محمد صلاح حاليا بقوله "بدأ محمد صلاح في فعل ما فعله رونالدو في مانشستر يونايتد، أصبح يتواجد فقط في الخط الأمامي ويسبب الإزعاج في الهجوم لكنه لا يعود للدفاع".

وأضاف "لو كنت تلعب في الدفاع أو وسط الملعب ستشعر بالرعب من اللعب أمامه، وبالأخص في الهجمات المرتدة، لكن هذا نفسه أمر مرعب للاعب نفسه (صلاح) لأنه في حال لم ينجح في تنفيذ هجماته يكون العبء عليه كبيرا".

ولعب روني إلى جوار رونالدو في مانشستر يونايتد منذ عام 2004، وحتى 2009ن، قبل أن ينتقل الدون إلى ريال مدريد الإسباني ومنه انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وحقق محمد صلاح منذ انتقاله إلى ليفربول في موسم 2017/2018 نجاحات واسعة، حيث ساعة في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والاقتراب من التتويج بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا عامين على التوالي.