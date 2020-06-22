الريدز يحتفل بذكرى انضمام "الملك المصري" لصفوفه

احتفل فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بذكر انضمام النجم المصري، محمد صلاح لصفوفه، قبل 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي للفريق، على "تويتر" تغريدة، قال فيها: "في مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات، انضم الملك المصري، ما حدث بعد ذلك تعرفونه جيدا".

🗓️ 22 يونيو 2017 👑#في_مثل_هذا_اليوم منذ 3 سنوات، انضم الملك المصري @MoSalah إلى الريدز... 🤩



ما حدث بعد ذلك تعرفونه جيداً 🔥 pic.twitter.com/IVyhUwXwqO — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 22, 2020

​وأرفق الحساب التغريدة بصورة لصلاح وهو يحتفل بتسجيل أحد أهدافه.