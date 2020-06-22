لاعب فالنسيا يسجل هدفا على طريقة مارادونا... فيديو

تغلب فالنسيا على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

شهد اللقاء تسجيل البرتغالي غونزالو غويديس، هدف الافتتاح لفريقه بطريقة "مارادونية" بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه، متجاوزا أربعة لاعبين من أوساسونا.

ليحرز هدفا في الدقيقة 12، من تسديدة قوية في المقص الأيمن للحارس.

وبهذه النتيجة يستعيد فالنسيا طعم الفوز بالنقاط الثلاث في أول مباراة منذ العودة من التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا بعد تعادل وخسارة أمام ليفانتي وريال مدريد على الترتيب.

ليرفع رصيده لـ 46 نقطة يظل بها في المركز الثامن، ويحافظ على آماله في المنافسة على أحد المقاعد الأوروبية في الموسم المقبل.