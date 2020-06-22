لاعب فالنسيا يسجل هدفا على طريقة مارادونا... فيديو

شهد اللقاء تسجيل البرتغالي غونزالو غويديس، هدف الافتتاح لفريقه بطريقة "مارادونية" بعدما انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه، متجاوزا أربعة لاعبين من أوساسونا.
ليحرز هدفا في الدقيقة 12، من تسديدة قوية في المقص الأيمن للحارس.
فالنسيا 1 × 0 اوساسونا .. هدف غيديس 😍😍 كاملاً @alamiHD1 pic.twitter.com/UK9VuC66OA— اهدف (@4r7P2E1vClokd3S) June 21, 2020
وبهذه النتيجة يستعيد فالنسيا طعم الفوز بالنقاط الثلاث في أول مباراة منذ العودة من التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا بعد تعادل وخسارة أمام ليفانتي وريال مدريد على الترتيب.
ليرفع رصيده لـ 46 نقطة يظل بها في المركز الثامن، ويحافظ على آماله في المنافسة على أحد المقاعد الأوروبية في الموسم المقبل.
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