مورينيو يهاجم محللا تلفزيونيا انتقد مستوى هاري كين تحت قيادته

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن مورينيو أكد في مؤتمر صحفي افتراضي أن ميرسون أخطأ قي تقييم اللاعب بناء على مباراة واحدة.

وأضاف "عدد الأهداف التي سجلها هاري تحت قيادتي واضح للجميع. كين من المهاجمين القلائل الجيدين الذين لعبوا تحت قيادتي".

وتابع "عزيزي بول أكن لك الكثير من الاحترام لكني أعتقد أن كين لا يواجه أية مشكلة على الإطلاق في تسجيل الأهداف مع فريقي خاصة عندما يكون لائقا".

وتابع مورينيو "للمرة الأولى منذ وصولي يكون كل المهاجمين الستة في كامل الجاهزية لخوض مباراة"، مضيفا "خضت مباريات بمهاجم وحيد والآن لدي ستة مهاجمين لذا يمكنني أن أتبع سياسة المناوبة بينهم. الخيارات الهجومية جيدة الآن".

وفي رد على سؤال استغرق خمس دقائق ضرب مورينيو الكثير من الأمثلة بلاعبين مثل ديدييه دروغ با وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ودييجو ميليتو وزلاتان إبراهيموفيتش عملوا تحت قيادته خلال مسيرته مع عدة أندية مختلفة.

ودافع جوزيه مورينيو بحماس عن أداء هاري كين تحت قيادته في توتنهام هوتسبير بعد أن قال المحلل التلفزيوني إن مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم يعاني من أسلوب لعب المدرب البرتغالي.

وقال ميرسون الذي يعمل مع شبكة "سكاي سبورتس" إن كين البالغ من العمر 26 عاما قد يفكر في الرحيل عن النادي إذا استمر مورينيو في أسلوب لعبه المتحفظ بالدوري الممتاز مثلما فعل في التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي.