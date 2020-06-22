ضربة مزدوجة موجعة لريال مدريد

غاب الثنائي إيدن هازارد وسيرجيو راموس عن تدريبات ريال مدريد استعدادا لمواجهة ريال مايوركا المقبلة في الدوري الإسباني.

وغادر راموس ملعب مباراة ريال سوسيداد في الدقيقة 60 متأثرا بأصابة في ركبته.

وخاض هازارد اليوم تدريبا منفردا في صالة الألعاب الرياضية، عقب الجلوس احتياطيا أمام ريال سوسيداد.

- 115 goals in 881 career games

- Top scoring defender in La Liga history

- 100% record in his last 17 penalties



The best defender in the world? 🤔https://t.co/1QcgL8aRWJ — SPORTbible (@sportbible) June 22, 2020

وأشارت تقارير إلى إمكانية غياب راموس وهازارد عن مواجهة ريال مايوركا.

ونجح الفريق الملكي في الفوز على مضيفه ريال سوسيداد 2-1، ليتصدر ترتيب الليغا بـ65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن وصيفه برشلونة.