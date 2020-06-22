ضربة مزدوجة موجعة لريال مدريد

وغادر راموس ملعب مباراة ريال سوسيداد في الدقيقة 60 متأثرا بأصابة في ركبته.
وخاض هازارد اليوم تدريبا منفردا في صالة الألعاب الرياضية، عقب الجلوس احتياطيا أمام ريال سوسيداد.
- 115 goals in 881 career games— SPORTbible (@sportbible) June 22, 2020
- Top scoring defender in La Liga history
- 100% record in his last 17 penalties
The best defender in the world? 🤔https://t.co/1QcgL8aRWJ
وأشارت تقارير إلى إمكانية غياب راموس وهازارد عن مواجهة ريال مايوركا.
ونجح الفريق الملكي في الفوز على مضيفه ريال سوسيداد 2-1، ليتصدر ترتيب الليغا بـ65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن وصيفه برشلونة.
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