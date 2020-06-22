رسميا... "بي إن سبورت" تعلن التوقف عن بث مباريات الدوري الإيطالي

وقالت الشبكة القطرية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" اليوم الإثنين "لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي)".

وأضافت "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا".

لأسباب قانونية، نحن نأسف في beIN على اتخاذ قرار بعدم بث مباريات Serie A (الدوري الإيطالي). نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا القرار، ولكن نأمل أن تستمروا في الاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتميز والمشوق الذي نقدمه دائماً على قنواتنا. pic.twitter.com/w4HwTrT9le — beIN MEDIA GROUP (@beINMEDIAGROUP) June 22, 2020

وقبل أيام قالت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، إن متابعي الدوري الإيطالي، في 35 دولة، فشلوا في متابعة مباراتي تورينو ضد بارما، وهيلاس فيرونا ضد كالياري، نتيجة عدم إذاعة المباريات على قنوات Bein Sports القطرية.

وأضافت أن شبكة "بي إن سبورت" دفعت 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، وذلك في الفترة من عامي 2018 إلى 2021، إلا أن الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي؛ ما تسبب في إيقاف بث المباريات على القناة.