برشلونة ينعى نجم عربي ويصفه بـ"الأسطورة"

ونعى النادي نجم الكرة العراقية أحمد راضي، الذي وافقته المنية أمس الأحد عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ووصفه النادي بـ"الأسطورة".

خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق #أحمد_راضي وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية.

سنتذكره دائماً كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي. https://t.co/80pTg1gEoe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 22, 2020

​وكتب النادي على حسابه العربي في موقع "تويتر": "خالص العزاء والمواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق، أحمد راضي، وأسرة الرياضة العراقية والعربية والعالمية".

وأضاف: "سنتذكره دائما كواحد من أعز مشجعينا في الوطن العربي".

وتدهورت الحالة الصحية لراضي، بعد خروجه من المستشفى، الخميس الماضي، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان في بغداد.

وكان راضي يستعد للحاق بطائرة من أجل العلاج في العاصمة الأردنية عمان حيث تستقر عائلته، وفي آخر تصريحاته، السبت، قال راضي عبر تسجيل فيديو: "كنت أعاني من مشكلة في النوم، واليوم استطعت أن أنام. أشعر في بعض الأحيان بصعوبة بالتنفس وهذا أمر طبيعي".

وتأتي وفاة راضي بعد أسابيع من وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بفيروس كورونا.