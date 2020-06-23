"جاء ليكحلها فعماها"...ناد إيطالي يثير السخرية بنشر صورة ضد العنصرية

المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق شهدت لقطة أثارت الكثير من ردود الفعل، بعد أن استخدمها النادي بطريقة للدفاع عن حياة السود وضد العنصرية.
نشر تورينو الصورة تحت وسم Blacklivesmatter (أرواح السود مهمة)، والتي ظهر فيها لاعبه الكاميروني نيكولاس نكولو، بدا فيه كما لو أنه راكع أمام قائد الفريق أندريا بيلوتي.
🎙️| Nkoulou: "When I scored I immediately thought of my brother Floyd"#SFT pic.twitter.com/TP9rRAh1Vg— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 20, 2020
وسجل نكولو هدف فريقه، فاتجه صوب قائده وقام بالحركة التي أخذت تحظى بشعبية كبيرة للتضامن مع قضية الأمريكي، جورج فلويد.
الكاميروني أراد من خلال الحركة تكريم فلويد، إلا أن زاوية التقاط الصورة، أظهرتها بشكل غير ملائم كما لو أنه يركع لقائده في الفريق.
📸📸📸#SFT pic.twitter.com/ca2NUDwUis— Torino FC English (@TorinoFC1906_En) June 21, 2020
تعرض النادي الإيطالي لجملة من الانتقادات اللاذعة لنشر الصورة وعلق بعضهم حول النجاح في اختيار هذه الصورة للتعليق ضد العنصرية.
في الوقت الذي وصف بعضهم النادي، قائلا: "نادي تورينو جاء ليكحلها فعماها".
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