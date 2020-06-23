"حياة البيض مهمة"...لافتة تعكر انتصار مانشستر سيتي بخماسية نظيفة

شهد لقاء مانشستر سيتي بضيفه بيرنلي، تغلب الأول بخماسية نظيفة في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن خماسية السيتي عكرت صفوها لافتة أطلقها مشجعو فريق بيرنلي فوق ملعب الاتحاد، مستخدمين طائرة خاصة.

فقد حلقت طائرة قبل انطلاق صافرة البداية، حاملة لافتة كتب عليها "White Lives Matter Burnley أي "حياة البيض مهمة، بيرنلي"، في رد على الشعار الشهير "Black Lives Matter أي "حياة السود مهمة"، والذي انتشر في جميع أنحاء العالم على خلفية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

A plane flew over the Etihad stadium tonight with this banner saying ‘White Lives Matter Burnley’. So depressing. 👇 pic.twitter.com/W5WFkrQ8so — Piers Morgan (@piersmorgan) June 22, 2020

رفع اللافتة تزامن مع جثو لاعبي الفريقين على ركبتهم تضامنا مع قضية فلويد ورفضهم للعنصرية.

الواقعة لقت أصداء منددة في المجتمع البرطاني، ليبادر نادي بيرنلي بنشر بيان استنكر فيه الواقعة وأدان تصرفات المسؤولين عن الواقعة.

وأضاف: "نود أن نوضح أن المسؤولين عن ذلك ليس مرحباً بهم في تيرف مور(معقل الفريق)".