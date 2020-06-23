الحكومة العراقية تصدر قرارا بتكريم نجم الكرة الراحل أحمد راضي

أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو/حزيران، قرارا بتكريم نجم الكرة الراحل أحمد راضي.

وقال وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" إنه اتفق مع وزارة الاتصالات على إصدار طابع تذكاري يخلد اسم فقيد الكرة العراقية أحمد راضي.

وتابع درجال، قائلا: "الطابع الذي سيتم إصداره سيحمل صورة الكابتن أحمد راضي، الذي توفي اثر إصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد".

وأوضح بقوله: "ياتي استذكاراً لروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وحقق العديد من الإنجازات خليجيا وعربيا وآسيويا، خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفا في شباك بلجيكا في نهائيات كاس العالم في المكسيك 1986".

وقال وزير الرياضة العراقي: "الوزارة لن تألو جهدا إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب، وأن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للإبداع وتقديم الدعم والإسناد لهذين القطاعين المهمين".

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد قررت أيضا إنشاء تمثالين نصفيين للاعبين الراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أوعز إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، واللاعب الدولي السابق علي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا".

وتوفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم أحمد راضي، أمس الأحد، عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية.