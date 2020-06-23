مصر... حسم الجدل حول إلغاء مسابقة الدوري المصري

حسم وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء، الجدل الدائر حول إلغاء أو إرجاء جميع المنافسات الرياضية.

وجاء في بيان وزارة الرياضة أنه "جاري حاليا التنسيق والمتابعة مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم لاستئناف كافة المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الهيئات الرياضية والشبابية".

وقال صبحي "أنه لا صحة لما يردده البعض بشأن إلغاء أية مسابقات أو منافسات رياضية".

وشدد وزير الرياضة المصري "سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات بما في ذلك كرة القدم طبقاً لقرارات لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء".

وتابع "أعضاء اللجنة التنفيذية المشكلة بالوزارة واللجان التنفيذية بمديريات الشباب والرياضية ستتابع على مدار 24 ساعة لرصد أية مخالفات تتعلق بتطبيق الضوابط الاحترازية والإجراءات الخاصة باستئناف النشاط".

وأكد على "ضرورة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بمعاقبة ومحاسبة أية هيئة أو جهة تخالف الضوابط الاحترازية والخطة الموضوعة بشأن استئناف النشاط وفقا للتوقيتات المحددة والموضوعة بخطة الوزارة والمنبثقة عن قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء".

وأوضح "اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية عليها القيام بإعمال شئونها نحو تنفيذ القرارات الخاصة باستئناف جميع المنافسات والأنشطة الرياضية بجميع الاتحادات والأندية الرياضية ومراكز الشباب".

وأشار إلى أنه "ستتم المتابعة الدقيقة والشاملة لعمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة والواردة بالدليل الاسترشادي للوزارة ووفقاً للخطة الموضوعة لذلك".

وأتم تصريحاته "وتضمن الخطة بدء التدريبات أول يوليو واستئناف الأنشطة والمنافسات أول أغسطس المقبل".