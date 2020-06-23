كلوب: صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس غدا

قال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الثلاثاء، إن محمد صلاح نجم الفريق جاهز لمباراة كريستال بالاس غدا الأربعاء.

قال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم، "صلاح تدرب أمس بشكل طبيعي تماما مع الفريق، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي ثم سيكون متاحا".

وأضاف "الأمر نفسه مع روبيرتسون، لقد تدرب أمس بشكل طبيعي لذا موقفه مشابه".

وتابع "أما بالنسبة للتشكيل الأساسي فعليكم الانتظار لمعرفته".

Jürgen Klopp has confirmed @MoSalah and @andrewrobertso5 are in contention to face @CPFC tomorrow.



Update on @JamesMilner and Joel Matip ⤵️ — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 23, 2020

وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في لقاء إيفرتون يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة قبل أيام في تدريبات الريدز.

وعاد الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويتبقى له 5 نقاط فقط للتتويج باللقب بشكل رسمي الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.