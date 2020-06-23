كلوب: صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس غدا

قال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم، "صلاح تدرب أمس بشكل طبيعي تماما مع الفريق، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي ثم سيكون متاحا".
وأضاف "الأمر نفسه مع روبيرتسون، لقد تدرب أمس بشكل طبيعي لذا موقفه مشابه".
وتابع "أما بالنسبة للتشكيل الأساسي فعليكم الانتظار لمعرفته".
Jürgen Klopp has confirmed @MoSalah and @andrewrobertso5 are in contention to face @CPFC tomorrow.— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 23, 2020
Update on @JamesMilner and Joel Matip ⤵️
وكان محمد صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في لقاء إيفرتون يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة قبل أيام في تدريبات الريدز.
وعاد الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويتبقى له 5 نقاط فقط للتتويج باللقب بشكل رسمي الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.
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