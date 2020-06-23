ليستر سيتي يتعادل سلبيا أمام برايتون ضمن الجولة الـ31... فيديو

تعادل فريق ليستر سيتي أمام ضيفه برايتون من دون أهداف في المباراة، في افتتاح مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب الفرنسي نيل موباي لاعب برايتون ضربة جزاء في الدقيقة 14 حيث تصدى لها كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهذه النتيجة ويقتسم الفريقان نقاط المباراة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث بفارق أربع نقاط أمام تشيلسي، ورفع برايتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر.