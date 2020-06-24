6 إصابات بفيروس كورونا في أندية الدوري المصري

وقالت اللجنة إن اليوم الثاني للمسح، الذي شمل اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، أسفر عن ظهور 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وتستمع اللجنة الخماسية لوجهة نظر المديرين الفنيين للأندية قبل تحديد الموعد النهائي لعودة الدوري، ومن المرجح استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك .
يشار إلى أن مسئولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديوكونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.
وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.
وقال صبحي: "إن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة".
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد أي تدخل من جانب الحكومة في ملف استكمال الدوري المصري.
وتابع صبحي، أن إلغاء الدوري أو استكمال الموسم، أمر يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد الكرة، ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقا لرؤية الجبلاية.
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