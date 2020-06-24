الزمالك يعلن رسميا عدم استكمال الدوري

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم، بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسى كارتيرون، والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

وصرح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن "اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الاستماع للرأي الطبي من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري فى ظل الظروف الحالية"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في النادي، إن "الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، تم التوصل خلاله إلى رفض مجلس إدارة الزمالك بالاتفاق مع كارتيرون بشكل نهائى خضوع اللاعبين لفحوصات فيروس كورونا المستجد، التى يتم إجراؤها استعدادا لعودة النشاط الكروى.

وتابع "رفضنا خضوع لاعبو الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض لذلك بالاتفاق مع كارتيرون، الذي قال في تصريحات له عقب نهاية اجتماعه مع مدربى الأندية باتحاد الكرة أنه يفضل خوض منافسات نسخة جديدة من بطولة الدورى الممتاز بدلا من استكمال منافسات النسخة الحالية.