أهداف مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد 3-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق مانشستر يونايتد فوزا مستحقا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر يونايتد، نجمه أنتوني مارسيال، الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة "هاتريك" في الدقائق (7، 44، 74).

أهداف المبارة

مانشستر يونايتد 3 × 0 شيفيلد يونايتد pic.twitter.com/K32LrnlCba — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) June 24, 2020

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد شيفيلد يونايتد عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وعاد الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ليفربول ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة ويتبقى له 5 نقاط فقط للتتويج باللقب بشكل رسمي.