مستخدمون يدعون لاعبا تونسيا لطلاق زوجته بسبب سلوكها "الاستعماري"... صور

قامت زوجة لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم، مرلين الخزري، بحذف صورة تجمعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره التونسي قيس سعيد، وذلك بعد انتقادات شديدة ضدها بسبب قص الجزء من الصورة الذي يظهر فيه سعيد.

وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأصلية والصورة التي نشرتها مرلين الخزري على صفحتها "إنستغرام"، واصفين فعلتها بـ"عنصرية" تجاه الرئيس التونسي.

وزار الرئيس التونسي باريس، يوم الثلاثاء الماضي، كما حضر اجتماعا مع التونسيين المقيمين في فرنسا، حيث التقطت الصورة.

ووصف الناشط السياسي، حلمي ساسي، ما قامت به زوجة اللاعب التونسي، وهبي الخزري، بسلوك "غير محترم".

وأضاف ساسي على صفحته في فيسبوك: "زوجة اللاعب الدولي التونسي وهبي الخزري، الذي يمثل تونس والمنتخب التونسي، وفي حركة غير محترمة قامت على صفحتها في إنستغرام بوضع صورة عند إهداء القميص من طرف اللاعب التونسي إلى الرئيسين التونسي والفرنسي، مع حذف صورة الرئيس قيس سعيد".

وبرأي الناشط في المجتمع المدني، كمال الأحول، تصرف زوجة اللاعب التونسي، وهبي الخزري هو "سلوك استعماري".

وقال الأحول على فيسبوك: "زوجة وهبي الخزري فرنسية الجنسية والعقيدة تحذف قيس سعيد من الصورة التي تم خلالها تسلمه القميص من طرف اللاعب الدولي وتبقي على ماكرون".

وندد الإعلامي أمير سعداوي، قص الجزء الذي يظهر فيه قيس سعيد من الصورة.

وقال سعداوي على فيسبوك: "زوجة وهبي الخزري، نكرة لا يعرفها أحد لولا وهبي الخزري لما حضرت مأدبة العشاء ولما سقطت سقطتها المدوية".

وأضاف: "هي فرنسية عنصرية، جربية... طلقها يا وهبي".