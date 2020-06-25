"أغويرو خارج الحسابات"... مانشستر سيتي يتلقى ضربة قد تفقده اللقب الإنجليزي

تلقى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قاسية قد تفقده لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمير ليغ"، بعدما خرج نجم هجومه الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو من حسابات الفريق بصورة نهائية.

وأعلن النادي الإنجليزي، وفق ما أوردته شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية، أن أغويرو خضع لجراحة ناجحة في الركبة مساء أمس الأربعاء.

وأشار مانشستر سيتي إلى أنه لا يوجد مقياس زمني لعودة أغويرو، 32 عاما، إلى الملاعب حتى الآن.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد سافر إلى برشلونة للعلاج على يد الجراح الشهير، رامون كوجات.

وكان أغويرو قد خرج مصابا من الشوط الأول بمباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، يوم الاثنين الماضي، والتي انتهت بفوز السيتي بخماسية نظيفة.

ويستعد مانشستر سيتي من أجل الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي إلى خوض مواجهتين من العيار الثقيل، حيث سيحل اليوم ضيفا على تشيلسي، فيما سيستضيف ليفربول يوم 2 يوليو/تموز المقبل.

ويحتاج ليفربول حاليا إلى نقطتين فقط من أجل ضمان اللقب الإنجليزي، وفي حال تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم أو المواجهة المرتقبة بين الفريقين فسيضمن الريدز لقب البريمير ليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

ولم يتم وضع جدول زمني لعودة أغويرو، ولكن غيابه قد يمتد أيضا إلى استئناف دوري أبطال أوروبا في أغسطس/آب المقبل.

وقال أغويرو عن إصابته: "كل شيء سار على ما يرام، وسأبدأ قريبًا في التعافي. شكرًا كبيرًا للدكتور كوجات وفريقه - ولجميعكم على دعمكم."