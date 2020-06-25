تسجيل 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدوري المصري الممتاز

أعلن اتحاد الكرة المصري تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بين أندية الدوري الممتاز ليرتفع إجمالي الحالات إلى 11 حالة حتى الآن، مشيرا إلى إجراء المسحة الثانية لأندية الدوري، بداية من غد الجمعة.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على "فيسبوك"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن "اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد سلطان، أعلنت ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة المسابقات".

ويقوم اتحاد الكرة المصري باتخاذ إجراءات احترازية للكشف عن المرض مبكرا، بعد ظهور نتائج المسحة الأولى، التي تم تنفيذه تمهيدا لاستئناف التدريبات وعودة المسابقات، بحسب موقع "في الجول".

ولفت الموقع إلى أن الإصابات التي تم تسجيلها تشمل 5 حالات في فريق "طنطا" و4 في فريق "إنبي" وحالة لكل من "المقاولون العرب" و"الاتحاد" السكندري.

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم فإن يوم الجمعة سيكون مخصص لأندية "الأهلي" و"حرس الحدود" و"طلائع الجيش" و"وادي دجلة" و"الإنتاج الحربي"، ويوم السبت لأندية "سموحة" و"الاتحاد" السكندري و"إنبي" و"المقاولون العرب"، بينما يكون ييوم الأحد لأندية "المصري" و"طنطا".

ولفت الموقع إلى أن نادي "بيراميدز"، هو أول الفرق التي أجرت المسحة الثانية، أمس الأربعاء، ومن المقرر إعلان النتيجة مساء اليوم الخميس.

يشار إلى أن مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.