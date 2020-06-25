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    المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش... المصرية رنيم الوليلي تعلن خبرا صادما

    © AFP 2020 / Kamran Jebreili
    رياضة
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    أعلنت البطلة المصرية، رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا في لعبة الإسكواش، خبرا صادما.

    قررت الوليلي، اليوم الخميس، اعتزالها اللعبة، بعد سنوات من العطاء في الملاعب، حصدت خلالها العديد من الألقاب، بحسب صحيفة "الوطن سبورت".

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    It’s Tour, Set and Match! Dearest Squash Family, Fans and Friends, For the past year or two I must have written these words in my head over a thousand times. Squash has been my life for the past 25 years, but the time has come for me to say goodbye. What a ride it has been. When this journey started, I never thought that it would take me this far. I have been so fortunate to have witnessed many generations play the game, to have been inspired by so many legends, and to have been a part of such a great era. I don’t know what the future holds for me career-wise, but I do know, that starting a family with Tarek is a priority for us. And whatever challenges life may throw our way, I hope that I will be ready to face them. I may be saying goodbye to the competition, BUT I'm not saying goodbye to all the memories (good and bad), all the bonds and friendships I have built, all the good times I've had with my peers, and many other wonderful things that will forever live with me. This is not a sad goodbye, for today I say goodbye with two smiling hearts :) Much love Raneem #Wadidegla #cib #harrowsports #Duraclinics أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللي فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال ٢٥ سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة. كانت رحلة جميلة وعمرى ما تخيلت إنها تاخدنى بعيد كده. كنت محظوظة جداً إنى على مر السنين عاصرت أجيال كتير، منهم أساطير فى مصر والعالم، إتعلمت منهم حاجات كتيرة أوى، وسعيدة إنى شاركت فى فترة من أجمل فترات اللعبة. مش مخططة لأى حاجة فى الفترة الجاية، لكن الظاهر إنى حركز شوية مع أسرتى الصغيرة، وأتمنى إنى أكون قادرة على مواجهة تحديات الحياة القادمة. ممكن أكون بودع منافسات الاسكواش، بس أكيد مش بودع ذكرياته، وصداقاته، وعلاقاته، وأيامه الحلوة، بما فيها النهارده. شكرا رنيم

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    وكتبت اللاعبة المصرية عبر حسابها بموقع "تويتر"، رسالتها الأخيرة لتوديع لعبتها التي قضت بين ملاعبها 25 عاما من عمرها.

    وقالت "أعزائي أسرة الإسكواش والمعجبين والأصدقاء.. خلال العام أو العامين الماضيين، كان لا بد لي من كتابة هذه الكلمات في رأسي أكثر من ألف مرة، لقد كانت لعبة الإسكواش حياتي منذ 25 عاما، ولكن حان الوقت لأقول وداعًا".

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    #Repost from @tarekmomen_ . ‎"وثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، رقماً قياسياً جديداً لجمهورية مصر العربية لأول زوجين يحققان بطولة العالم للاسكواش، والتي حققها كل من بطل العالم الحالي طارق مؤمن، وزوجته رنيم الوليلي التي حازت على لقبها في العام 2017" “Guinness World Records, the ultimate global authority on record-breaking awarded Tarek Momen and Raneem El Welily the world record for the First married couple to become Squash World Champions.” Thank you @gwrarabia for making this official, @raneemelwelily and I are proud to achieve such a feat together as a couple making history & proudly representing our country 🇪🇬. @laylasameh you know you deserve some credit here thank you 🙏😊 #GUINNESSWORLDRECORDS #GWR #OFFICIALLYAMAZING #Egypt #psaworldtour

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    وأَضافت "يا لها من رحلة، عندما بدأت هذه الرحلة لم أفكر أبدًا أنها ستأخذني إلى هذا الحد، لقد كنت محظوظًة جدًا لأنني شاهدت العديد من الأجيال تلعب اللعبة، واستلهمت الكثير من الأساطير، وأن أكون جزءًا من حقبة عظيمة كهذه".

    وتابعت "لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي فيما يتعلق بالناحية المهنية، وأيا كانت التحديات التي قد تطرحها الحياة في طريقي، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها".

    وأوضحت "قد أقول وداعًا للمنافسة، لكنني لا أقول وداعًا لكل الذكريات (الجيدة والسيئة)، وكل الروابط والصداقات التي بنتها، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي، أشياء رائعة ستعيش معي إلى الأبد".

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    الكلمات الدلالية:
    الإسكواش
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