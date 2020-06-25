المصنفة الأولى عالميا في الإسكواش... المصرية رنيم الوليلي تعلن خبرا صادما

أعلنت البطلة المصرية، رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا في لعبة الإسكواش، خبرا صادما.

قررت الوليلي، اليوم الخميس، اعتزالها اللعبة، بعد سنوات من العطاء في الملاعب، حصدت خلالها العديد من الألقاب، بحسب صحيفة "الوطن سبورت".

وكتبت اللاعبة المصرية عبر حسابها بموقع "تويتر"، رسالتها الأخيرة لتوديع لعبتها التي قضت بين ملاعبها 25 عاما من عمرها.

وقالت "أعزائي أسرة الإسكواش والمعجبين والأصدقاء.. خلال العام أو العامين الماضيين، كان لا بد لي من كتابة هذه الكلمات في رأسي أكثر من ألف مرة، لقد كانت لعبة الإسكواش حياتي منذ 25 عاما، ولكن حان الوقت لأقول وداعًا".

وأَضافت "يا لها من رحلة، عندما بدأت هذه الرحلة لم أفكر أبدًا أنها ستأخذني إلى هذا الحد، لقد كنت محظوظًة جدًا لأنني شاهدت العديد من الأجيال تلعب اللعبة، واستلهمت الكثير من الأساطير، وأن أكون جزءًا من حقبة عظيمة كهذه".

وتابعت "لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي فيما يتعلق بالناحية المهنية، وأيا كانت التحديات التي قد تطرحها الحياة في طريقي، آمل أن أكون على استعداد لمواجهتها".

وأوضحت "قد أقول وداعًا للمنافسة، لكنني لا أقول وداعًا لكل الذكريات (الجيدة والسيئة)، وكل الروابط والصداقات التي بنتها، وكل الأوقات الجيدة التي قضيتها مع زملائي، أشياء رائعة ستعيش معي إلى الأبد".