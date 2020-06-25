على الأراضي الألمانية... صراع جديد بين السعودية وقطر

بدأت الجهات السعودية المسؤولة اتصالات مع مسؤولين رياضيين ألمان للحصول على حقوق بث الدوري الألماني في الشرق الأوسط.

وتمتلك شركة "beIN" القطرية حقوق بث الدوري الألماني في المنطقة، بحسب صحيفة "فاينينشيال تايمز".

وينتهي العقد الحالي بنهاية الموسم الجاري وهناك مساعي لتجديده مقابل 250 مليون دولار لمدة خمس سنوات مقبلة.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أصدرت قرارتها للفصل في نزاع بين السعودية وقطر بشأن حقوق بث مباريات بعض البطولات.

ورفعت قطر شكواها في عام 2018، متهمة الرياض بحظر بث شبكة "بي إن سبورت" التابعة لها على أراضيها، والقرصنة على محتوى القناة القطرية من قبل قناة "بي آوت كيو".

وقضت اللجنة بضرورة اتخاذ السعودية إجراء ضد "بي آوت كيو"، حتى لا تتعرض لعقوبات.

وكانت شبكة القنوات القطرية قد أعلنت التوقف عن بث مباريات الدوري الإيطالي، بسبب مشاكل قانونية.