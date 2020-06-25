مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

حرص الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على الإشادة بلاعبه ونجم منتخب مصر، محمد صلاح، عقب المستوى الذي ظهر به أمام كريستال بالاس يوم أمس الأربعاء في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول برباعية نظيفة، ليصبح الريدز في حاجة لنقطتين فقط لحسم اللقب الغائب عن النادي منذ 30 عاما.

وقال كلوب لموقع ناديه الرسمي: "أهدافنا كانت رائعة. الهدف الأول جاء من ركلة حرة استثنائية من ترينت ألكسندر أرنولد".

63' - CLOSE! Brilliant curling effort from Salah goes just wide.



[3-0]#LIVCRY pic.twitter.com/uyc2yYmVNX — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020

وتابع "الهدف الثاني جاء بعد تمريرة رائعة من فابينيو وإنهاء مدهش من محمد صلاح، قبل أن يسجل البرازيلي الهدف الثالث بنفسه، لقد أظهر لنا أنه يمكنه فعل ذلك من قبل، في لقاء مانشستر سيتي".

وأضاف كلوب "لم نستسلم أو نتراخي بعد الهدف الثالث حتى سجلنا الهدف الرابع، يالها من تمريرة من صلاح إلى ساديو ماني الذي أنهى الهجمة بشكل استثنائي".

Back at Anfield, back celebrating... 🙌



The boss 👌 pic.twitter.com/dpwqXmuFFj — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020

وأكمل كلوب "كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة حتى عندما لم نسجل، خاصة عندما شارك اللاعبين الصغار، ودخلوا أجواء المباراة سريعا وكاد بعضهم أن يسجل. يا له من جنون".

وأتم كلوب "ستظل هذه المباراة في ذهني لفترة طويلة، هذا هو الأداء الذي أريده دائما، علينا أن نظهر بهذا الشكل ضد أي منافس".