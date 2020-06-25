مدرب ليفربول يتغنى بمحمد صلاح

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله في فوز ليفربول برباعية نظيفة، ليصبح الريدز في حاجة لنقطتين فقط لحسم اللقب الغائب عن النادي منذ 30 عاما.
وقال كلوب لموقع ناديه الرسمي: "أهدافنا كانت رائعة. الهدف الأول جاء من ركلة حرة استثنائية من ترينت ألكسندر أرنولد".
63' - CLOSE! Brilliant curling effort from Salah goes just wide.— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 24, 2020
[3-0]#LIVCRY pic.twitter.com/uyc2yYmVNX
وتابع "الهدف الثاني جاء بعد تمريرة رائعة من فابينيو وإنهاء مدهش من محمد صلاح، قبل أن يسجل البرازيلي الهدف الثالث بنفسه، لقد أظهر لنا أنه يمكنه فعل ذلك من قبل، في لقاء مانشستر سيتي".
وأضاف كلوب "لم نستسلم أو نتراخي بعد الهدف الثالث حتى سجلنا الهدف الرابع، يالها من تمريرة من صلاح إلى ساديو ماني الذي أنهى الهجمة بشكل استثنائي".
Back at Anfield, back celebrating... 🙌— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020
The boss 👌 pic.twitter.com/dpwqXmuFFj
وأكمل كلوب "كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة حتى عندما لم نسجل، خاصة عندما شارك اللاعبين الصغار، ودخلوا أجواء المباراة سريعا وكاد بعضهم أن يسجل. يا له من جنون".
وأتم كلوب "ستظل هذه المباراة في ذهني لفترة طويلة، هذا هو الأداء الذي أريده دائما، علينا أن نظهر بهذا الشكل ضد أي منافس".
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