"فيفا" يخصص 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة تداعيات كورونا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خطة مساعدة، يتم بموجبها تخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء للقضاء على العواقب الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان "فيفا" الذي نشر على موقعه الرسمي، تمت الموافقة على خطة، اليوم الخميس، سيتم من خلالها تقديم الدعم المالي من خلال نظام المنح والقروض.

وستتاح منحة عالمية مشتركة بقيمة مليون دولار لجميع الاتحادات الوطنية المنتمية للفيفا، وسيتم تخصيص منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار خصيصًا لكرة القدم النسائية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقى كل اتحاد منحة قدرها 2 مليون دولار.

وسيتمكن أعضاء اتحاد فيفا من التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى 35 بالمئة من إيراداتهم السنوية التي تم التحقق منها. الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن كل اتحاد من الحصول على قرض يصل إلى 4 ملايين دولار.

وشدد رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، "سنمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة للغاية بخصوص السداد".

وكشف إنفانتينو أنه من أجل تمويل هذه المساعدة، سيسحب "فيفا" من احتياطاته، وهي 328 مليون دولار لتغطية المساعدات المباشرة و556 مليون دولار لتمويل القروض، مضيفا "الأندية والاتحادات في خطر حقيقي. في بعض أنحاء العالم، لم تعاود كرة القدم نشاطها حتى الآن. علينا أن نساعدهم".

وأعلن "فيفا" في آذار/مارس إنشاء صندوق مساعدة كرة القدم، وفي أواخر نيسان/أبريل، قرر الإفراج "عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة كورونا، وقيمته 150 مليون دولار".