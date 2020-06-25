تسجيل
20:20 GMT25 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفيفا

    "فيفا" يخصص 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء لمواجهة تداعيات كورونا

    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202006251045832153-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B5%D8%B5-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خطة مساعدة، يتم بموجبها تخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار للاتحادات الأعضاء للقضاء على العواقب الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

    وبحسب بيان "فيفا" الذي نشر على موقعه الرسمي، تمت الموافقة على خطة، اليوم الخميس، سيتم من خلالها تقديم الدعم المالي من خلال نظام المنح والقروض.

    وستتاح منحة عالمية مشتركة بقيمة مليون دولار لجميع الاتحادات الوطنية المنتمية للفيفا، وسيتم تخصيص منحة إضافية بقيمة 500 ألف دولار خصيصًا لكرة القدم النسائية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقى كل اتحاد منحة قدرها 2 مليون دولار.

    مباراة ريال مدريد وبرشلونة (2-0) في الدوري الإسباني
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    "فيفا" يسمح للاعبين باللعب لثلاثة أندية في موسم واحد
    وسيتمكن أعضاء اتحاد فيفا من التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى 35 بالمئة من إيراداتهم السنوية التي تم التحقق منها. الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 500 ألف دولار، والحد الأقصى 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن كل اتحاد من الحصول على قرض يصل إلى 4 ملايين دولار.

    وشدد رئيس رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو في مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال بالفيديو، "سنمارس رقابة صارمة على استخدام الأموال، مع تدقيق في الحسابات، وستكون هناك شروط واضحة للغاية بخصوص السداد".

    وكشف إنفانتينو أنه من أجل تمويل هذه المساعدة، سيسحب "فيفا" من احتياطاته، وهي 328 مليون دولار لتغطية المساعدات المباشرة و556 مليون دولار لتمويل القروض، مضيفا "الأندية والاتحادات في خطر حقيقي. في بعض أنحاء العالم، لم تعاود كرة القدم نشاطها حتى الآن. علينا أن نساعدهم".

    وأعلن "فيفا" في آذار/مارس إنشاء صندوق مساعدة كرة القدم، وفي أواخر نيسان/أبريل، قرر الإفراج "عن كل التمويل التشغيلي المستحق للاتحادات الأعضاء عن العامين 2019 و2020، كخطوة أولى من أجل مساعدة مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة كورونا، وقيمته 150 مليون دولار".                            

    انظر أيضا:

    أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في قطر يطمح لرئاسة الفيفا
    "فيفا" يعلن تأجيل حفل جوائز "الأفضل" لعام 2020
    "فيفا" يسمح للاعبين باللعب لثلاثة أندية في موسم واحد
    "فيفا" تحث الأندية على عدم معاقبة اللاعبين المتضامنين مع جورج فلويد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, كرة قدم, فيروس كورونا, الاتحاد الدولي لكرة القدم, فيفا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر، الذكرى الـ75 للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في العاصمة موسكو
    الذكرى الـ 75 لعيد النصر: أحدث الأسلحة والتقاليد العريقة
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    ترامب يهدد بفرض رسوم على المأكولات البحرية الصينية
    15 فائدة لرياضة المشي
    15 فائدة مدهشة لرياضة المشي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك