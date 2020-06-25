ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي قبل 7 مباريات من النهاية... فيديو

أهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية تشيلسي كريستيان بوليسيتش (36) وويليان (78)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين (55).

🎥 *تشيلسي 2 × 1 مانشستر سيتي | اهداف اللقاء*



🏆 رسميا : ليفربول بطلا للدوري الانجليزي بعد ٣٠ عاماً الف الف الف مبروك لعشاق الليفر 👏🏻👏🏻🔥🔥🔥🔥🔥😍♥️



#Liverpool pic.twitter.com/e2Wbfr0bbG — خالد الحارثي (@R1927K) June 25, 2020

ورفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الثاني.

وبتلك النتيجة يتوج ليفربول الذي يتصدر ترتيب المسابقة بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه بشكل رسمي والذي يفتقده منذ موسم 1990.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم اللقب الإنجليزي، وبعد تعثر مانشستر سيتي في مباراة اليوم ضمن الريدز لقب البريمير ليغ الغائب عنهم منذ 30 عاما.

ويستضيف مانشستر سيتي ليفربول يوم 2 يوليو/تموز المقبل ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.