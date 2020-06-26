شاهد... رد فعل مؤثر لمدرب ليفربول بعد الفوز ببطولة الدوري

وجّه يورغن كلوب المدير الفني المخضرم لليفربول، رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية، "أعلم انتظاركم حول التتويج باللقب".

'It's for our supporters, it's for you out there.' ❤🏆



Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥



Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020

وأضاف: "كنت لا أريد أن أتابع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، حتى جاءت ركلة جزاء ويليان وكل شيء بعد ذلك تغير".

وأكد أنه "مرتبك بعض الشيء خلال حديثه، لافتا إلى أن هذه اللحظة هي كبيرة جدا".

وشكر كلوب اللاعبين، قائلا: "الإنجاز الذي تحقق هو إنجاز اللاعبين الذين لعبوا بشكل استثنائي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة".

كما وجه كلوب رسالة لجماهير النادي في نهاية حديثه: "أتمنى أن تبقوا وتحتفلوا في منازلكم، الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويا".

وتعثر مانشستر سيتي ملاحق ليفربول على اللقب بعد الخسارة من تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الأسبوع الـ31 من البريمير ليغ، ليحسم ليفربول رسميا لقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب قبل 7 جولات من النهاية، حيث يتصدر "الريدز" المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.