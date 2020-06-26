شاهد... رد فعل مؤثر لمدرب ليفربول بعد الفوز ببطولة الدوري

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "سكاي" البريطانية، "أعلم انتظاركم حول التتويج باللقب".
'It's for our supporters, it's for you out there.' ❤🏆— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020
Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥
Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f
وأضاف: "كنت لا أريد أن أتابع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، حتى جاءت ركلة جزاء ويليان وكل شيء بعد ذلك تغير".
وشكر كلوب اللاعبين، قائلا: "الإنجاز الذي تحقق هو إنجاز اللاعبين الذين لعبوا بشكل استثنائي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة".
كما وجه كلوب رسالة لجماهير النادي في نهاية حديثه: "أتمنى أن تبقوا وتحتفلوا في منازلكم، الفترة المقبلة سنحتفل معكم ونلتقط الصور سويا".
وتعثر مانشستر سيتي ملاحق ليفربول على اللقب بعد الخسارة من تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الأسبوع الـ31 من البريمير ليغ، ليحسم ليفربول رسميا لقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب قبل 7 جولات من النهاية، حيث يتصدر "الريدز" المسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 23 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.
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