غوارديولا يكشف سر تفوق ليفربول

هنأ الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق ليفربول بفوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا للطريقة التي نجح فيها الفريق بالفوز بلقب الدوري.

وأرجع الإسباني سر فوز ليفربول ببطولة الدوري إلى الحماس الكبير الذي تمتع به الفريق، حيث لعبوا كل مباراة هذا الموسم وكأنها الأخيرة لهم.

مضيفا "فزنا بـ8 ألقاب، الأمر الذي لم يحدث أبدا في إنجلترا، لذلك من الطبيعي أن تخسر بطولة واحدة، خاصة بعد رحيل كومباني وإصابة لابورت".

وتابع:"لعبوا كل مباراة وكأنها الأخيرة لهم، وهذا ما لم نفعله نحن، لذلك تجب تحيتهم على هذا الموسم العظيم، مازال أمامنا 6 أسابيع سنحاول الفوز في كل مباراة نلعبها لتضييق الفارق"، بحسب ما نشر موقع "جول".

وتوج ليفربول باللقب الـ19 في تاريخه، بعد فوز تشيلسي على مانشستر سيتي (2-)، في الجولة 31 للبريميرليج.

وأهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.