فالنسيا يسعى لاستعارة أغلى حارس في العالم

يفكر نادي فالنسيا الإسباني في التوقيع مع حارس مرمى تشيلسي الأول كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة لمدة عامين.

ويريد نادي الخفافيش الحصول على الحارس كبديل للحارس الحالي كاسبر سيليسن المتوقع خروجه هذا الصيف، ويرغب بأن يكون كيبا ضمن صفقة تبادلية مع البلوز تشيلسي.

وتقضي الصفقة المتوقعة بانتقال حارس أياكس أندريه أونانا إلى نادي تشيلسي، على أن يرحل سيليسن إلى أياكس، وفي المقابل يشد كيبا الرحال إلى مدنية فالنسيا، والذي يرغب بلعب دقائق أكثر قبل بطولة أمم أوروبا القادمة، لحجز مكان أساسي له في تشكيلة الماتادور.

Valencia want to sign Kepa Arrizabalaga on a 2-year loan deal with an option to buy, according Marca cited by The Daily Mail.



The approach from Valencia could be part of a larger swap deal, which would see Ajax goalkeeper Andre Onana join Chelsea and Cillessen replace Onana. pic.twitter.com/ysT1vuc7Ev — Simon Phillips (@SiPhillipsSport) June 26, 2020

وانضم كيبا للبلوز مقابل رسم مبلغ قياسي لحارس مرمى قدره 72 مليون جنيه استرليني، حيث انضم من أتلتيك بلباو، وسرعان ما أثبت نفسه كرقم واحد في ستامفورد بريدج بعد أن حل محل تيبو كورتوا، الذي غادر إلى ريال مدريد.

وكان مستقبل الإسباني في النادي موضع شك منذ مطلع العام الحالي، حيث تم تغيير لصالح حارس المرمى الاحتياطي ويلي كابيلرو البالغ من العمر 38 عامًا، والذي حمى عرين تشيلسي في عدد من المباريات الحاسمة ضد مانشستر يونايتد وتوتنهام وبايرن ميونيخ.

وبعدما استعاد كيبا مكانه تحت قيادة فرانك لامبارد، لا تزال الشكوك تلوح في الأفق بشأن مستقبله في النادي، حيث أفادت الأنباء بأنه يرغب الآن في مغادرة لندن بحثًا عن المزيد من الدقائق.