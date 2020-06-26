إصابة حارس نادي الزمالك محمد عواد بفيروس كورونا

أعلن حارس الزمالك محمد عواد إصابته بفيروس كورونا عندما جرى الكشف عن نتيجة عينة المسحة، التي أثبتت إصابته بالفيروس المستجد.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الجمعة قائلًا: "تحاليل كورونا ايجابي… دعواتكم".

تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم 🙏 — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) June 26, 2020

من جهة أخرى أعلن نادي الجونة وجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بين أندية الدوري المصري.

وقال نادي الجونة، عبر بيان رسمي، إنه اكتشف حالة مصابة بين صفوفه بعد إجراء اختبار المسحة الطبية الثانية للاعبيه والجهاز الفني والإداري، رافضاً الإفصاح عن هوية الشخص المصاب.

وأكد الجونة أنه سيجري مسحة طبية ثالثة لجميع لاعبيه وجهازه الفني والإداري والطبي قبل استئناف التدريبات يوم الاثنين المقبل، حال سلبية نتيجة هذه المسحة.

وأعلن اتحاد الكرة 11 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدوري المصري، من بينها لاعب في الاتحاد السكندري ولاعبان في إنبي ولاعبان في طنطا، بجانب عاملين ومدربين في إنبي وطنطا والمقاولون.

وقررت وزارة الرياضة المصرية استئناف بطولات كرة القدم في مصر بداية من يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بعد اعتماد عودة التدريبات بداية من يوم 20 يونيو الجاري.