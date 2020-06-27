مدافع مصري: أنا أفضل من فان دايك.. فيديو

يعتبر الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي هو المدافع الأفضل في العالم حالياً، وقد يكون من بين أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى مواصفاته الفنية والجسدية.

لكن المدافع الدولي المصري السابق إبراهيم سعيد عبر عن وجهة نظره بأنه هو شخصياً أفضل من فان دايك، وبفارق شاسع، وفقاً لتصريحات تلفزيونية أدلى بها، وأثارت موجة من السخرية بين المتابعين.

وقال سعيد خلال استضافته في برنامج "البريمو" عبر قناة" تن" المصرية"، إنه يعتبر نفسه أمهر من فان دايك، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، بعكس الهولندي، الذي لم يظهر سوى مدافعاً خلال مسيرته الكروية.

وأكد سعيد على إمكانياته في اللعب في كافة مراكز الدفاع، ناهيك عن خط الوسط الارتكاز، وهو ما يجعله أفضل من فان دايك، وفقاً لوجهة نظره.

وأضاف: "أنا أتحدث بجدية عن هذا الأمر، ولا أمزح أبداً.. هناك فرق شاسع بيننا في كل شيء، خاصة أنه (فان دايك) يفقد تركيزه عندما يفقد الكرة".

ورغم أنه اعتبر نفسه أفضل من فان دايك، إلا أنه أشاد بالمدافع الهولندي، مؤكداً أنه لاعب جيد، رغم ارتكابه أخطاء مثل جميع المدافعين في العالم، وفقا لتعبيره.