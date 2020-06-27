احتفالات الدوري تشعل حريقا في أقدم مباني ليفربول.. فيديو

وقامت جماهير الفريق الأحمر بالتجول في شوارع المدينة وترديد الهتافات الخاصة بتشجيع فريقهم واستخدام الألعاب النارية.

واحتفلت الجماهير أمام مبنى مجلس المدينة، وقذفت الألعاب النارية نحو المبنى ما تسبب في نشوب حريق بإحدى شرفاته.

وتحركت قوات الإطفاء البريطانية على الفور نحو المبنى، ونجحت في السيطرة على الحريق دون أي خسائر.

وقامت شرطة ميرسيسايد بمطالبة الجماهير بإنهاء التجمعات خاصة حول المبنى وملعب أنفيلد، حتى لا تحدث مشاكل خلال الاحتفالات.

A balcony of the historic Liver Building in #Liverpool was set on fire after fireworks were seen crashing into the landmark as Liverpool fans celebrated the club's Premier League triumph



Footage online shows large firework rockets crashing into the buildings windows pic.twitter.com/5YRlr6w2Ln — Zora Suleman (@ZoraSuleman) June 27, 2020

كما ناشدت السلطات الجماهير بالعودة لمنازلهم خوفا من تفشي فيروس كورونا بينهم بسبب عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.