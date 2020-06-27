رونالدو يبدأ عطلة الأسبوع بـ"ستايل" جديد.. صورة

شارك نجم يوفنتوس الإيطالي والمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة جديدة ظهر فيها بمظهر جديد.

نشر البرتغالي صورة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وظهر فيها بشورت قصير وقميص صيفي بألوان زاهية، مرتديا نظارة.

وعلق البرتغالي على الصورة قائلا "بداية عطلة الأسبوع بأسلوب جيد وستايل جيد".

Starting the weekend with a good vibe and a good style🤪 pic.twitter.com/EXHMtk25UT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 27, 2020

ويعتبر البرتغالي أحد أكثر الأشخاص شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحظى صوره ومنشوراته بمتابعات كبيرة.

هذا وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى احتمالية مغادرة نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لفريقه الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي.

فبحسب تغريدة للصحفي في Mediaset، بيترو بارزانو بروتا، فإن نهاية الموسم الحالي قد تشهد رحيل البرتغالي عن صفوف "السيدة العجوز".