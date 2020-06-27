تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجلس النادي "الأهلي" المصري

قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اليوم السبت، إنه يتنازل عن كافة القضايا والبلاغات المقدمة منه والمرفوعة ضد مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلسه محمد سراج الدين.

وكتب آل الشيخ على صفحته بموقع "فيسبوك": "وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة. غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.".

وأضاف "وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي اساء لي لوجه الله تعالى. وأطلب من الجميع اقفال هذه المواضيع تماما وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر. ".

وتابع: "وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة. هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح".

ومطلع الشهر الحالي، قال تركي آل الشيخ تعقيبا على إعلان النادي الأهلي المصري رفع اسم تركي آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي: "أخيرا الاستقالة اتقبلت، الكرة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، ياريت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء".

يشار إلى أن الأزمة بين النادي ومالك نادي "ألميريا" الإسباني بدأت عندما خرج حسام عاشور قائد الأهلي بتصريحات عبر خلالها عن غضبه لتجاهل مجلس إدارة القلعة الحمراء طلبه بشأن تنظيم مباراة اعتزاله.

ثم تبادل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الاتهامات.

ليصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله على الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء مجلس الإدارة لبحث كل الأمور المثارة على الساحة الرياضية المصرية في الأيام القليلة الماضية.

وانتهى الاجتماع بإعلان الأهلي رفع اسم تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي، وتوجيه الشكر لحسام عاشور وإلغاء كل الاستثناءات التي قدمها له النادي قبل شهور بعد انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.