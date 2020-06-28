هدف حاسم في آخر الدقائق.. نزل بديلا وصعد بآرسنال إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

أحرز البديل دانييل سيبايوس هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود أرسنال للفوز 2-1 على شيفيلد يونايتد والتأهل للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل جون لوندسترام لاعب شيفيلد هدفا مبكرا ألغاه الحكم بسبب التسلل قبل أن يرتكب كريس باشام خطأ ضد ألكسندر لاكازيت أسفر عن ركلة جزاء نفذها بيبي بنجاح ليتقدم أرسنال بهدف في الدقيقة 23.

Pepe goal Sheffield Utd vs arsenal fa cup new pic.twitter.com/PhGzp4QxQd — Fightgame (@futurefights360) June 28, 2020

وبدا أن المباراة ستتجه نحو الوقت الإضافي عندما أدرك ديفيد ماكجولدريك التعادل لشيفيلد في الدقيقة 87 بعدما أخفق دفاع أرسنال في تشتيت ركلة ركنية.

⚽️ Sheffield United vs Arsenal | Lundstram (GOAL DISALLOWED!!!) 9' #SHUARS pic.twitter.com/H3aduVJHdf — 🏆 Sheffield United 1-2 Arsenal (@D9INE_NEXUS_F1) June 28, 2020

لكن سيبايوس خطف الانتصار بعد دقائق.

Danny ceballos Sheffield Utd vs arsenal 2-1 fa cup new pic.twitter.com/kXYbftXzQG — Fightgame (@futurefights360) June 28, 2020

والتحق أرسنال بمانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي، وفي باقي مباريات دور الثمانية سيلعب ليستر سيتي مع تشيلسي ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم.