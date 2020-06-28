قرار صادم من الشرطة بشأن مشعل حريق احتفالات ليفربول

وجهت شرطة مدينة ليفربول اتهامات لشاب يبلغ من العمر 19 عاما، عقب اندلاع حريق خلال احتفال الجماهير أول أمس الجمعة بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو"، تم اتهام الشاب بالتسبب في أضرار جنائية وإطلاق الألعاب النارية في مكان عام بعدما تسبب في اندلاع الحريق في أحد طوابق مبني تاريخي بالمدينة.

وتم اتهام شاب آخر، يبلغ من العمر 26 عاما، بالاعتداء على شخص آخر مسببا له إصابة خطيرة في الرأس.

وأدان بيان مشترك صدر أمس السبت، عن نادي ليفربول ومجلس المدينة وشرطة ميرسيسايد سلوك الجماهير؛ الذي تم وصفه بـ"غير المقبول على الإطلاق".

وبلغ إجمالي المتهمين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم، 15 شخصا وجهت إليهم تهم القيام بأعمال عنف.

ووقعت 34 إصابة في حوادث منفصلة، من بينهم ثلاث إصابات في حالة خطيرة.