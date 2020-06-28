أهداف مباراة ميلان وروما 2-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق ميلان، فوزا صعبا على ضيفه روما، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

أحرز الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول في الدقيقة 76، قبل أن يضيف هاكان كالهانجولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ميلان 1 × 0 روما | هددددددددددددددددددف ريبيتش 🎥😍😍😍



#MilanRoma

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/G9JfZC9O6L — @GOALLL16 (@goalll16) June 28, 2020

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد روما عند 48 نقطة بالمركز الخامس.

ميلان 2 × 0 روما | هددددددددددددددددددف هاكان 🎥🚀



#MilanRoma

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/QtQ0COhzqi — @GOALLL16 (@goalll16) June 28, 2020

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال روما في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية.