أهداف مباراة ميلان وروما 2-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

أحرز الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول في الدقيقة 76، قبل أن يضيف هاكان كالهانجولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
ميلان 1 × 0 روما | هددددددددددددددددددف ريبيتش 🎥😍😍😍— @GOALLL16 (@goalll16) June 28, 2020
#MilanRoma
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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/G9JfZC9O6L
بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد روما عند 48 نقطة بالمركز الخامس.
ميلان 2 × 0 روما | هددددددددددددددددددف هاكان 🎥🚀— @GOALLL16 (@goalll16) June 28, 2020
#MilanRoma
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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @Faster__Goal pic.twitter.com/QtQ0COhzqi
وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال روما في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية.
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