الكشف عن شجار عنيف نشب بين مدرب برشلونة ولاعبيه

نشب "شجار عنيف" بين كيكي سيتيين مدرب برشلونة ولاعبي الفريق عقب مباراة سيلتا فيغو في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يشعر لاعبو برشلونة بالغضب من طريقة لعب الفريق مؤخرا، ويؤمنون بأن استمرارها سيؤدي لعدم التتويج بأي لقب.

ونشب الشجار داخل غرفة تغيير الملابس في ملعب "أبانكا بالايدوس" معقل سيلتا فيغو.

وكانت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل 2-2، ما يقرب ريال مدريد من التتويج باللقب.

وتولى كيكي سيتيين تدريب برشلونة منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي، خلفا لإنرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق الذي أقيل من منصبه.

وقاد سيتين برشلونة في 17 مباراة إلى الآن، محققا الفوز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث وخسر ثلاث.