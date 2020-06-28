ريال مدريد يهيمن على صدارة الدوري الإسباني بتخطي إسبانيول.. فيديو

سيطر ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالفوز على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

سجل هدف النادي الملكي كاسيميرو في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن برشلونة أقرب ملاحقيه.