مصر... تسجيل إصابتين جديدتين في أندية الدوري الممتاز

كشفت وسائل إعلام محلية مصرية عن تسجيل إصابتين جديدتين في أندية الدوري الممتاز.

وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن ذلك جاء خلال إجراءات "المسحة الثانية" التي تجرى للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية المصرية، تمهيدا لانتقال الدوري الممتاز.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري عن وجود إصابة ثانية بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه بعد إجراء المسحة الثانية.

وتم إخطار اللاعب المصاب بعزل نفسه 14 يوما ومنعه من الاشتراك في التدريبات.

كما أعلن نادي إنبي عن ظهور حالة واحدة مصابة لكورونا بفريق إنبي، بعد المسحة الثانية لأحد اللاعبين، وتم عزلها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار إنبي إلى أن الفريق سيواصل التدريبات مساء اليوم.

يشار إلى أن مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد الكرة طلبوا من كل أندية الدوري الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأي تطورات في حال ظهور أي إصابات أو أعراض على أي فرد من أفراد الفريق.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.