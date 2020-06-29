الاتحاد الإنجليزي يسرح ما يزيد عن 100 موظف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تكبده خسائر مالية وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترليني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "كمنظمة غير ربحية، ضربتنا تلك الأزمة بقوة كبيرة. عدم وضوح المشهد الحالي تسبب في عدد من السنياريوهات المحتمة، من ضمنها خسارة ما يقرب من 300 مليون جنيه إسترليني".

وتابع البيان "لهذا السبب قررنا استباق النتائج والرؤية للميزانية، لكي نحدد أفضل المناطق التي ستجعلنا نوفر التكاليف والوضع ساء لدرجة أننا الآن بحاجة لتقليص عدد العاملين بالاتحاد للتعامل مع الأزمات المالية الكبيرة".

Our CEO, Mark Bullingham, has issued an update on how The FA has been impacted by the COVID-19 pandemic: — The FA (@FA) June 29, 2020

وأضاف "بعد مراجعة كبيرة قررنا تقليل العدد لتعديل الميزانية، واليوم تقدمنا بطلب لتقليل 124 منصبا لسنا بحاجة إليهم. كنا قادرين على إلغاء ما يقرب من 42 وظيفة متاحة في المبنى ونسعى حاليا لإزالة 82 منصبا آخرين من المنظمة".

وأتم البيان "التقدم بطلب لتقليل عدد العاملين هو أقسى إجراء من الممكن اتباعه على أي مؤسسة، لكننا نؤمن أننا الآن يمكننا أن نتبنى إثباتا مستقبليا على أن المنظمة تعتمد نظاما سيقلل العائد للغاية".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز عاد مجددا عقب فترة توقف منذ شهر مارس/أذار الماضي، كما حسم ليفربول في حسم اللقب.