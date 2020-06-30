رونالدو بتسريحة جديدة يشعل مواقع التواصل...صورة

شارك نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة ظهر فيها بتسريحة شعر غريبة.

وعلق النجم البرتغالي على الصورة التي ظهر فيها بتسريحته الجديدة إلى جانب زميله في الفريق، الكولومبي خوان كوادرادو، قائلا: "ما رأيكم بمظهري الجديد مثل أخي بانيتا؟".

وقد انقسم عشاق النجم البرتغالي بين مؤيد ومعارض لهذه التسريحة حيث اختلفت ردود الفعل.

What do you think about my look like my brother Panita ?! 🤔🤪 pic.twitter.com/OUpYQApFfT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2020

يذكر بأن البرتغالي يستعد برفقة فريقه لخوض لقاء مهم، يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإيطالي عندما يلتقي بجنوة.

ويتصدر يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة.