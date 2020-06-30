"فيفا" يتوصل إلى حل لمشكلة حالات التسلل المعقدة

نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية بيانا لـ"فيفا" قال فيه إن "التقنية الجديد تعمل من خلال مقياس دقيق وآلي لتحديد كل جزء في جسم اللاعب، أثناء تنفيذ اللعبة وعند خروج التمريرة من قدم زميله ومنافسه".

وأوضح المكتب الإعلامي لـ"فيفا"، أن خبراء الاتحاد الدولي، أبدوا اهتمامهم بمساعدة الحكام في الكشف عن الحالات المثيرة للجدل، خاصة أثناء التسلل، لصعوبة تحديد بعض الأجزاء حتى باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد.

يشار إلى أن التقنية الجديدة نصف آلية ستمد حكام غرفة "VAR" بمعلومات إضافية أكثر دقة، وستجعل عملية مراجعة حالات التسلل أكثر سهولة لمساعدة الحكم في اتخاذ قراره.

وتعتمد التقنية على مزود التكنولوجيا، الذي يستخدم بالفعل نظام الخط الظاهري الافتراضي، المعروف بـ "VOL" المعتمد من قبل "فيفا"، لتحديد موقع كل لاعب بالتفصيل، لإثبات حالة التسلل أو نفيها أثناء المباراة، ومن المفترض تطبيق هذه القرارات خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع المكتب التنفيذي مع رؤساء الاتحادات القارية من جديد.