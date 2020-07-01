مفاجأة... مارادونا مرشح لقيادة منتخب إسبانيا

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل عن احتمال تولي أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية، دييغو مارادونا، قيادة المنتخب الإسباني.

الأسطورة الأرجنتيني صاحب الـ 58 عاما حصل على موافقة شفهية لتولي قيادة منتخب "لاروخا"، من قبل المرشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنطونيو توريس.

وبحسب ما نقل موقع infobae، فإنه في حال فوز توريس بالانتخابات سيقوم بالتوقيع مع الأرجنتيني لمدة عامين.

حيث سيقوم بقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم القادمة المقررة في قطر، للوصول به إلى النهائي.

ويسعى توريس الذي وصف بأنه من أشد المعجبين بالأرجنتيني إلى ضمه للمنتخب في حال فوزه بالانتخابات، كما وتم إجراء محادثات مع محامي الأرجنتيني حول الإجراءات اللازمة.

يذكر بأن موعد الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإسباني، قد تم تأجيلها بطلب من المحكمة الإدارية للرياضة، حيث كان من المقرر إقامتها في 17 أغسطس/ آب.