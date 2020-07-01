محمد صلاح يقدم هدية إلى 30 ألف شخص من أهل بلدته... صور

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية إن صلاح تبرع بكامل تكلفة إنشاء مركز إسعاف ليخدم أهالي قرية تجريج، حيث بلغت تكلفة المركز 600 ألف جنيه، ليخدم 30 ألف شخص.

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز إسعاف نجريج ببسيون، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئة ال إسعاف ب الغربية ، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ب الغربية ، والحاج صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري. pic.twitter.com/2sOTfpqzCA — الــسـيـــســـى حبيــــــــــــب الملايين (@Wh9E0) July 1, 2020

وافتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز إسعاف نجريج ببسيون، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مجدي عوض مدير هيئة ال إسعاف ب الغربية، والدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ب الغربية، وصلاح غالي والد محمد صلاح.

وفي وقت سابق، تبرع صلاح بـ 15 أسطوانة أكسجين بكامل مشتملاتها الطبية، وذلك للتسهيل على أهالي قريته المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "فيتو"، تبرع صلاح أيضا بثلاثة أجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وذلك لاستخدامها مع المرضى المصابين بفيروس كورونا من أهالي قريته والخاضعين للعزل المنزلي الإجباري.

وتسلمت جمعية محمد صلاح الخيرية الأجهزة التي تبرع بها لاعب ليفربول الإنجليزي، وقامت بتسليمها للجنة الطبية المسئولة عن رعاية مرضى كورونا بالقرية.

وشهدت قرية "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح الكثير من الإصابات بفيروس كورونا.